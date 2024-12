(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 MANOVRA, TURCO (M5S): LEGGE AZIENDICIDA E CONFINDUSTRIA SI ACCONTENTA DELLE BRICIOLE

NOTA STAMPA

*MANOVRA, TURCO (M5S): LEGGE AZIENDICIDA E CONFINDUSTRIA SI ACCONTENTA DELLE BRICIOLE*

Roma, 11 dicembre. “Includendo anche l’attuale, abbiamo assistito attoniti a tre Leggi di bilancio ‘aziendicide’ firmate da Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso. Manovre che hanno portato all’azzeramento della crescita del Pil, a 21 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, al collasso di interi settori economici, all’impoverimento del lavoro, al calo del potere d’acquisto delle famiglie, al boom della cassa integrazione e al calo della domanda interna. Per l’industria siamo di fronte alla cronaca di una morte annunciata. La destrutturazione di Transizione 4.0, la sua sostituzione con il fallimentare Piano Transizione 5.0, la falcidia ideologica di tutti i bonus edilizi lasciavano facilmente prevedere il rapido deterioramento del quadro economico italiano. Di fronte a tutto questo rincresce dover constatare che Confindustria, invece di battersi subito per evitare la più che preventivabile frana, si stia accontentando di strappare, in questa Legge di bilancio, un’autentica elemosina per le imprese come l’Ires premiale per chi investe e assume. Parliamo di briciole, non solo per la scarsità delle risorse economiche che sarebbero messe a disposizione, non più di 400 milioni, ma perché si tratterebbe di una misura valida solo per un anno, nella scia di tutte le misure governative a ‘obsolescenza programmata’. E’ così che Governo e Confindustria pensano di fermare l’emorragia di calo della produzione industriale in atto?”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, impresa.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle