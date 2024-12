(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 L’istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro dice no alla violenza sulle donne

con incontri e azioni di sensibilizzazione

In occasione delle attività legate alla Giornata contro la violenza sulle donne e contestualmente al percorso di educazione civica sulla parità di genere che L’I. O. LAPORTA sta svolgendo, tutte le studentesse e gli studenti delle classi dell’istituto Professionale Agrario “B. Marchino” hanno partecipato ad un incontro con le operatrici del Centro Antiviolenza L’Albero di Antonia di Orvieto. Durante l’incontro sono trattati argomenti relativi alla violenza di genere, esaminando la storicità per comprendere le origini e le radici di questo terribile fenomeno. È stato poi fatto un focus specifico sulla situazione attuale e sul perché Giulia Cecchettin e non altre hanno così attenzionato l’opinione pubblica divenendo un simbolo e questo ha suscitato una discussione attiva sul tema.

L’incontro ha visto la partecipazione vivace ed interessata da parte sia delle ragazze che dei ragazzi che hanno interloquito attivamente con le operatrici. La componente studentesca ha sottolineato “ questi incontri non solo sono importanti e fondamentali per la nostra crescita ma ci consentono di aprire la mente verso situazione a volte sottovalutate e ci da la possibilità di riflettere su noi stessi e sul rapporto con gli altri e quindi di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività” I lavori si sono conclusi con l’invito a proseguire con altri incontri presso l’Istituto Agrario, per approfondire l’argomento in modalità laboratoriale. Sarà anche organizzato un incontro rivolto a docenti, genitori e Amministrazioni locali allo scopo di coordinare un’azione educativa congiunta che, afferma la Dirigente Cinzia Meatta, ‘risulta necessaria per porre le basi di un mutamento culturale efficace contro la violenza sulle donne, di cui la scuola deve e vuole essere, elemento fondamentale e trainante’