(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 GOVERNO. FRIJIA (FDI), BUON LAVORO MELONI RICONSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

“Il buon lavoro, lungimirante e serio, del nostro Premier Giorgia Meloni la collocano, secondo l’autorevole Politico.eu, sul podio tra le figure più influenti d’Europa per il 2025. Inoltre, The Economist inserisce la nostra Nazione al quinto posto mondiale per performance economica nel 2024. Attestazioni di stima e di autorevolezza che ci riempiono di orgoglio e ci confermano, ancora una volta, di essere fermamente e convintamente sulla strada giusta per riportare l’Italia allo splendore e alla crescita che merita”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati