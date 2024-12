(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 GOVERNO. CALOVINI(FDI), ITALIA AI VERTICI MONDIALI PER CRESCITA ECONOMICA E LEADERSHIP POLITICA

“L’Italia celebra con orgoglio il riconoscimento internazionale del suo straordinario progresso economico, attribuitole dalla testata britannica The Economist, con il quinto posto a livello mondiale per performance economica nel 2024. Questo prestigioso traguardo sottolinea la solidità e la resilienza dell’economia italiana, risultato di una visione politica chiara e di scelte strategiche coraggiose. A consolidare ulteriormente il ruolo di leadership dell’Italia in Europa, arriva un altro prestigioso riconoscimento: Politico, influente testata internazionale, ha incoronato la Premier Giorgia Meloni come la persona più potente d’Europa per il 2025. Questo doppio attestato testimonia l’impatto delle politiche del Governo Meloni, capaci di guidare il Paese verso una crescita sostenibile, rafforzando al contempo il peso politico e diplomatico dell’Italia a livello internazionale”. Lo dichiara il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Esteri, Giangiacomo Calovini.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati