Commissione di convalida: nessuna incompatibilità per la cons. Holzeisen

**In seguito a una modifica di legge, una causa pendente con la Provincia non è più causa di incompatibilità con il mandato consiliare: la commissione di convalida ha deciso pertanto all’unanimità in questo senso in merito alla situazione giuridica della cons. Holzeisen. **

È tornata a riunirsi oggi la cui spetta la valutazione delle posizioni giuridiche di consiglieri e consigliere ai fini della convalida della relativa elezione. All’ordine del giorno della seduta era la “discussione e votazione della relazione conclusiva de della proposta di deliberazione di convalida dell’elezione relativa a una consigliera, da presentare al consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 30-quinquies, comma 1, lettera a) del regolamento interno”. Come riferisce la presidente Brigitte Foppa, “Nella precedente era stato deciso di occuparci di nuovo del caso della consigliera Renate Holzeisen non appena ci fosse stata chiarezza giuridica sull’incompatibilità”. “A fine luglio”, prosegue la presidente, “il Consiglio provinciale ha approvato la legge che dispone che una controversia giuridica in corso con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento non costituisce causa di incompatibilità”. Essendo trascorso il termine per un’eventuale richiesta di referendum sulla norma, essa è ora in vigore: “Pertanto, la commissione di convalida ha deciso oggi all’unanimità che la situazione giuridica della consigliera Holzeisen non presenta cause di incompatibilità. Con questo, i nostri lavori, che sono proceduti bene, sono per il momento terminati”. La presidente della commissione sottolinea l’importanza del chiarimento giuridico effettuato: “Si tratta infatti di garantire i diritti che si hanno in quanto cittadini e cittadine e in quanto mandatari e mandatarie”.

