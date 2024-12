(ACON) BILANCIO. MARTINES (PD): VULNUS SOSTENIBILIT E SERVIZI IDRICI-RIFIUTI

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 11 dic – "Tra le pieghe dei documenti in

discussione in Consiglio registriamo una situazione di vuoto

quasi assoluto riguardo alla sostenibilit? energetica e in

particolare sui parchi fotovoltaici e agrivoltaici e una carenza

di risorse e di nuove norme per traguardare l’obiettivo del

gestore unico regionale sui servizi idrici e dei rifiuti”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd), intervenuto nella discussione generale sulla legge

di Stabilit? 2025.

“Nulla si dice nel Documento di economia e finanza regionale

(Defr) 2025 della legge regionale sui parchi fotovoltaici per

individuare i siti dove vietare questi insediamenti che stanno

invadendo il territorio regionale – prosegue Martines – e

soprattutto la Bassa friulana, dove potrebbero nascere l’85 per

cento dei parchi. Intanto in regione continuano a piovere

progetti, solo nei primi dieci mesi di quest’anno sono arrivate

richieste per coprire 3500 ettari di nuovi parchi su terreni

coltivabili”.

“Si stanziano, inoltre, poche risorse per le aggregazioni di

societ? di servizi (idrico integrato e rifiuti), fra le quali c’?

molta attenzione fra i gestori della regione – sottolinea il

consigliere delle Opposizioni -, ma tuttavia si aspettano

modifiche normative che regolino tutte le forme di aggregazioni e

che si stanzino le risorse necessarie per potenziare i patrimoni

delle societ?, consentendo “matrimoni” con pari dignit? dei

gestori interessati”.

“E ancora – continua l’esponente dem con un riferimento ai

sistemi di monitoraggio attivati o da attivare per verificare i

risultati delle azioni politiche che si mettono a terra – “ci

stiamo illudendo che i tempi per la realizzazione delle opere

finanziate con le risorse del Pnrr si stiano rispettando, ma la

realt? non ? cos? come appare”.

“Quindi – conclude Martines – ? necessario mettere in atto

verifiche puntuali e programmate su questo problema, ma anche per

capire quali risultati si ottengono nel momento in cui si mettono

in campo le risorse per altri interventi, quali il sociale, per

il contrasto alla denatalit?, per il commercio di vicinato, per

sostenere le tante azioni messe in atto dal PromoturismoFvg”.

