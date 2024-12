Nuovo questore a Firenze, gli auguri di buon lavoro del presidente Giani

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Al nuovo questore di Firenze, Fausto Lamparelli, giungono gli auguri di

buon lavoro da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Nell’incarico cui è stato chiamato – dice Giani – il dottor Lamparelli

potrà contare sulla collaborazione della Regione. La tutela della

sicurezza di cittadine e cittadini è elemento fondamentale per la vita

democratica delle nostre comunità. Auguri di buon lavoro, dunque, al nuovo

responsabile della Questura fiorentina e un ringraziamento al questore

Auriemma, che lascia l’incarico, per il lavoro svolto”.

