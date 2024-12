Gli studenti del Collège Pasteur di Macon a Lecco

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

mar 10 dicembre 2024

questa mattina presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha accolto gli studenti del Collège Pasteur di Macon, in città in questi giorni ospiti degli studenti dell’Istituto Stoppani, nell’ambito dello scambio scolastico ormai entrato nel solco della tradizione tra le due città gemellate da più di 50 anni. All’incontro erano presenti anche il segretario del Comitato Gemellaggi, Elisa Corti, la preside dell’istituto Stoppani, Maria Pia Riva, e le professoresse dei due istituti Elena Tartara e Celine Besse con alcuni colleghi.

