DL PNRR, CAROTENUTO (M5S): NECESSARIO CAMBIO DI PASSO, GOVERNO DIA RISPOSTE A CITTADINI E IMPRESE

Roma, 10 dicembre – “Chi aveva votato contro il Pnrr ora cerca di prendersi meriti che però non gli si addicono. Con il presidente Conte abbiamo fortemente voluto il Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha riscritto le priorità politiche ed europee. I fondi servivano anche per colmare le divergenze, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno. Esiste una clausola, voluta dal Movimento, che imponeva un vincolo di spesa al Sud ma a oggi non possiamo sapere se sono stati spesi i fondi a esso destinati perché i dati non sono pubblici. Su questo, così come su altri temi, vogliamo chiarezza. Altro punto è quello degli asili nido su cui in Italia si spende di meno rispetto al resto dell’Europa; continueremo a batterci affinché ci sia un cambio di direzione. Un altro tema ancora affrontato in questo provvedimento è il lavoro: i soldi ci sono ma non vengono spesi, si potrebbero impiegare per la formazione e le politiche attive. Il governo, con i suoi provvedimenti come l’autonomia differenziata, ha deciso di lasciare le cose come stanno, di non affrontare le esigenze dei cittadini, come se una parte del nostro Paese non abbia gli stessi diritti dell’altra. Il ministro Fitto ha lasciato Roma con un bagaglio di rinvii, riforme incompiute, e ha riempito il Parlamento di chiacchere. Il risultato? La nomina alla vicepresidenza della Commissione europea. Occorre un cambio di passo, il nostro Paese non può più attendere”. Così in una nota Dario Carotenuto, deputato M5S in commissione Lavoro, intervenuto in discussione generale sul dl Pnrr.

