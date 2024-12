(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 DDL LAVORO, BEVILACQUA (M5S): CONTINUA OPERA DEMOLIZIONE DIRITTI LAVORATORI

ROMA, 10 DICEMBRE 2024 – “Il ddl Lavoro è l’ennesimo provvedimento sbagliato, con cui maggioranza e Governo continuano nell’opera di demolizione dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Un provvedimento pieno di paradossi, come la norma che prevede lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per gli enti privati gestori di attività formative. Una regalia inspiegabile, visto che, ad esempio, nella ‘mia’ Sicilia ci sono 20.360 individui che avrebbero diritto ai 350 euro al mese previsti per chi frequenta i corsi ma, attualmente, sulla piattaforma Siisl ci sono zero offerte formative e solo 50 opportunità di lavoro. Insomma: una totale presa in giro. Per l’ennesima volta, la maggioranza ho strozzato i tempi del dibattito, non permettendoci di discutere i nostri emendamenti. Io ne avevo presentato uno per dare la possibilità agli enti locali siciliani che ancora non hanno avviato le procedure per l’assunzione in pianta stabile dei precari ‘storici’ di poterlo fare, ma il tema non è stato nemmeno affrontato. Questa è la vergognosa idea di Paese della destra, in cui i ricchi sono sempre più ricchi mentre alle persone in difficoltà si voltano le spalle. A differenza loro, il M5S non si girerà mai dall’altra parte”. Così in Aula a Palazzo Madama la senatrice del M5S Dolores Bevilacqua intervenendo in discussione generale sul ddl Lavoro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle