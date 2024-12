Comunicato Enac: Il Presidente Enac Di Palma incontra il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar per consolidamento relazioni aeronautiche

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Comunicato Stampa n. 42/2024

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma incontra il Presidente del Fondo per

la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar per il consolidamento delle

relazioni aeronautiche tra i due Paesi

Roma, 10 dicembre 2024 – Importante incontro oggi, 10 dicembre 2024, presso la

sede dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) tra il Presidente Pierluigi Di

Palma e il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar,

promosso da Nicola Colicchi, Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica,

presente alla riunione.

Hanno partecipato all’incontro anche Pier Francesco Bresciani, della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Davide Tangorra, Regional Sales Manager Africa e Cristiana

Cafiero Head of Commercial Services di ENAV, il Presidente di ITA Airways Antonino

Turicchi e Francesco Presicce Accountable Manager, Tiziana Bufacchi di

Avioitaliana, i Direttori Centrali Enac Giovanna Laschena e Claudio Eminente, e il

Direttore Daniela Candido.

Il Presidente Enac Di Palma: “Esprimo soddisfazione per la proficua collaborazione che

si è instaurata tra i nostri Paesi in materia di aviazione civile. Questo confronto

dimostra la volontà dell’Italia e della Libia di lavorare insieme per incrementare le

relazioni commerciali attraverso il ripristino di collegamenti aerei diretti oltre che con

Tripoli anche con Bengasi e Misurata una volta verificate da un team Enac le