++ CDS – Giustizia Amministrativa: Online dal 10 dicembre il nuovo portale Open Data

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 [cid:image001.png@01DB4B3E.E7B29E60]

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICATO STAMPA

Giustizia Amministrativa: Online dal 10 dicembre il nuovo portale Open Data

Roma, [10/12/2024] – A partire dal 10 dicembre 2024, la Giustizia amministrativa lancia il nuovo portale OpenGA, disponibile sul sito web istituzionale, che offrirà al pubblico l’accesso a 15 tipologie di dataset di open data contenenti informazioni dettagliate sui ricorsi pendenti, sui provvedimenti emessi e su numerosi altri aspetti delle attività giudiziarie amministrative.

Il portale OpenGA consentirà di consultare informazioni aggiornate sui ricorsi pendenti, su tutti i provvedimenti adottati e in particolare su quelli riferiti agli appalti pubblici. Attraverso questa soluzione i dati saranno accessibili in modo trasparente, promuovendo una maggiore comprensione del funzionamento e delle decisioni della Giustizia Amministrativa.

Questo nuovo strumento rappresenta un passo importante nella direzione dell’ulteriore implementazione della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni giuridiche, consentendo a cittadini, professionisti, ricercatori e amministratori di consultare in tempo reale i dati relativi all’attività della Giustizia amministrativa.

L’accesso al portale sarà gratuito e sarà possibile scaricare i dataset in formati facilmente consultabili e riutilizzabili, in linea con le normative europee sugli Open Data.