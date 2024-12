(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Sono ore di apprensione per la tragedia di #Calenzano. Dolore per le vittime e vicinanza alle famiglie, ai feriti, a chi attende notizie sui dispersi. Grazie a chi si è attivato da subito per domare l’incendio e salvare vite. Ci auguriamo che presto si faccia luce sulle responsabilità e sulle cause dell’esplosione.