Natale 2024 con il materasso sotto l’albero. Gruppo Buoninfante presenta il sistema di packaging che permette la riduzione delle dimensioni sottovuoto a pacco dono

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Con il materasso sotto l’albero

Il sistema di packaging permette la riduzione delle dimensioni sottovuoto a pacco dono

Gruppo Buoninfante per il Natale 2024 presenta il sistema

Mattress in a box (Matt – Box)

I materassi vengono messi sottovuoto, arrotolati, piegati e riposti in una scatola facile da movimentare e trasportare

Gruppo Buoninfante, in occasione del Natale 2024, propone un‘innovazione il cui risultato è il materasso sottovuoto delle dimensioni di un dono che può stare sotto l’albero.

Il regalo perfetto per questo Natale.

Grazie a un processo all’avanguardia, – sistema Mattress in a box (Matt – Box) – i materassi vengono messi sottovuoto, arrotolati e confezionati in scatole compatte, facilitando così il trasporto, la logistica e l’ingombro. I materassi Matt-Box sono insuperabili per riduzione delle dimensioni con vantaggi per retailer, distributori e clienti finali.

I vantaggi del sistema Mattress in a box (Matt – Box):

Facilità di Trasporto: i materassi arrotolati occupano uno spazio significativamente ridotto, rendendo più semplice il loro trasporto e l’installazione in spazi ristretti. La confezione del materasso singolo è alta solo 1 metro. Questa caratteristica è la soluzione ideale per le festività, da regalare, da regalarsi. Sotto l’albero.

Qualità del Riposo: i materassi della linea X-Bio di Gruppo Buoninfante sono progettati per garantire un riposo ottimale. I materassi della linea X-Bio sono un prodotto innovativo hi- tech, brevettato e testato per il mal di schiena e per il recupero delle energie. Il rivestimento è triplo strato composto da fibre da fibre hi-tech (Coolmax, Airmesh e telina hi-tech) che favoriscono la termoregolazione mantenendo così una temperatura corporea ideale per un riposo rigenerante.

Sostenibilità: il materasso Eco-Friendly. Il modello X-BIO Circulife è realizzato con rivestimenti ottenuti da bottiglie di plastica riciclate e poliuretano biocircolare, prodotto dal recupero di oli esausti. Questo approccio contribuisce infatti a ridurre l’impatto ambientale e promuove l’economia circolare.

Efficienza Logistica: l’imballaggio sottovuoto consente di ottimizzare lo spazio nei camion e nei container, aumentando la capacità di carico e riducendo il numero di viaggi necessari per la distribuzione. Questo approccio non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a una riduzione dell’impatto ambientale con di conseguenza meno viaggi e riduzione di emissioni di Co2, fino al 90% in meno rispetto al trasporto tradizionale.