Musica Insieme: domani martedì 10 dicembre a San Filippo Neri proiezione e concerto ISTANTE DANTE per MICO-Bologna Modern

COMUNICATO STAMPA

MICO – BOLOGNA MODERN 2024

Festival per le musiche contemporanee

IX edizione

SUONAR GUARDANDO

Martedì 10 dicembre 2024 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

(Via Manzoni 5 – Bologna)

Proiezione e concerto

Istante Dante

La Divina Commedia ai tempi di Instagram

Musiche di 33 secondi per 100 musicisti

Un film musicale da un’idea di Valentina Lo Surdo

Duilio Meucci regia

Conduce Valentina Volpe Andreazza

Intervengono Maurizio Baglini, Fabrizio Festa

Alessandro Marangoni, Roberto Molinelli

e il Coro dell’Almo Collegio Borromeo diretto da Marco Berrini

MICO – Bologna Modern 2024 si conclude con un’appassionante proiezione/concerto, ispirata alla Divina Commedia, ma ai tempi di Instagram, che vedrà la presenza dei protagonisti del progetto

Domani martedì 10 dicembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri avrà luogo l’appuntamento conclusivo di MICO – Bologna Modern 2024, il Festival per le musiche contemporanee che si realizza grazie al fondamentale contributo di Pelliconi, da sempre al fianco di Musica Insieme.

Per la terza ed ultima tappa di questo viaggio tutto incentrato sul SUONAR GUARDANDO, Musica Insieme presenta Istante Dante. La Divina Commedia ai tempi di Instagram: un lavoro collettivo, nato dall’idea di Valentina Lo Surdo, che ha riunito i contributi di oltre 100 musicisti e compositori, con 100 video della durata di trentatré secondi, ciascuno dedicato a un canto della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il numero 3 e il numero 1, nella tradizione medievale, hanno il valore simbolico di perfezione, conoscenza e armonia universale. Non è un caso che alcuni numeri si ripetano all’interno della Divina Commedia: Dante stesso sottolinea il ruolo che essi giocano nella costruzione dell’opera e la loro rilevanza simbolica. Istante Dante si struttura seguendo la stessa numerologia. Il team dei dantisti dell’Almo Collegio Borromeo, il più antico collegio di merito italiano, fondato nel 1561, ha infatti scelto una terzina per ogni musicista o ensemble coinvolto, per un totale di 100 performances: 100 è anche il numero totale dei canti della Divina Commedia. Ogni esibizione ha una durata di 33 secondi, che corrisponde al numero di canti di ogni cantica (Inferno, Purgatorio, Paradiso).

Protagonisti di questo Insta-Film sono giovani talenti che si stanno affacciando alla ribalta concertistica, ma anche musicisti di fama internazionale, da Paolo Fresu a Mariangela Vacatello, da Enrico Dindo ad Alessandro Carbonare e Giovanni Sollima, che in alcuni casi hanno interpretato brani composti per l’occasione. Il pianista Alessandro Marangoni, Direttore artistico dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, si è occupato della realizzazione di un film musicale che restituisce nel tempo e nel linguaggio di oggi le terzine dantesche, scelte da un gruppo di dantisti del Collegio, coordinati da Paola Bottazzi. La proiezione sarà presentata da Valentina Volpe Andreazza e accompagnata dagli interventi dal vivo del Coro dell’Almo Collegio Borromeo diretto da Marco Berrini e di alcuni dei protagonisti, fra cui Roberto Molinelli, Fabrizio Festa e lo stesso Alessandro Marangoni.

MICO – Musica Insieme COntemporanea / Bologna Modern si realizza con il sostegno del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura e con il fondamentale contributo di Pelliconi.

