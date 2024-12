GIANO, ALBANO(FDI): SCONGIURATI I LICENZIAMENTI, GRAZIE A MIMIT E REGIONE MARCHE

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Roma, 9 dicembre 2024 – “Con la firma dell’accordo tra Regione Marche,

azienda Fedrigoni e parti sociali, si chiude in maniera positiva la

vertenza Giano, storica società del gruppo dedicata alla produzione di

carta per ufficio. Uno dei punti sottoscritti prevede il ritiro della

procedura di licenziamento collettivo e un anno di cassa integrazione

straordinaria. Un grazie va all’impegno del ministro Adolfo Urso e del

presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, consci però che si

tratta solo di un primo passo che dovrà concludersi con un traguardo ben

più importante, come la tutela di tutti i posti di lavoro. Obiettivo

imprescindibile che dovrà essere raggiunto attraverso investimenti

sostanziali e rafforzamento di alcuni settori strategici per il

territorio».

È quanto dichiara il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di

Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*