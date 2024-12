Emessa allerta meteo “arancione” per criticità idraulica e idrogeologica e “gialla” per temporali e criticità costiera per la giornata di martedì 10 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DOCUMENTO N.

DATA EMISSIONE

INIZIO VALIDITA’

FINE VALIDITA’

164/2024

09/12/2024 12:51

09/12/2024 12:00

11/12/2024 00:00

dalle ore 12:00 di lunedì 09/12/2024

ZONE DI ALLERTA:

A1: Montagna romagnola (FC, RN)

A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)

B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)

B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)

C1: Montagna bolognese (BO)

C2: Collina bolognese (BO, RA)

D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)

D2: Costa ferrarese (FE)

D3: Pianura ferrarese (FE)

E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)

E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)

F1: Pianura modenese (RE, MO)

F2: Pianura reggiana (RE)

F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)

G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)

G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)

H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)

H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)

CRITICITA’

IDRAULICA

CRITICITA’

IDROGEOLOGICA

CRITICITA’ PER

TEMPORALI

VENTO

TEMPERATURE

ESTREME

PIOGGIA CHE

GIALLO

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

ARANCIONE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

STATO DEL

CRITICITA’

COSTIERA

GIALLO

GIALLO

GIALLO

GIALLO

dalle ore 00:00 di martedì 10/12/2024

ZONE DI ALLERTA:

A1: Montagna romagnola (FC, RN)

A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)

B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)

B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)

C1: Montagna bolognese (BO)

C2: Collina bolognese (BO, RA)

D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)

D2: Costa ferrarese (FE)

D3: Pianura ferrarese (FE)

E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)

E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)

F1: Pianura modenese (RE, MO)

F2: Pianura reggiana (RE)

F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)

G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)

G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)

H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)

H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)

CRITICITA’

IDRAULICA

CRITICITA’

IDROGEOLOGICA

CRITICITA’ PER

TEMPORALI

VENTO

TEMPERATURE

ESTREME

PIOGGIA CHE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

ARANCIONE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

ARANCIONE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

STATO DEL

CRITICITA’

COSTIERA

VERDE

GIALLO

VERDE

GIALLO

DESCRIZIONE DEI FENOMENI

La persistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo manterrà condizioni di tempo perturbato per oggi,

lunedì 9 dicembre, e domani martedì’ 10 dicembre.

Per lunedì 9 dicembre sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti

sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate significative saranno limitate a

quote superiori a 700-800 metri. Le precipitazioni previste potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore

centro-orientale a partire dal pomeriggio di lunedì 9, con possibili superamenti della soglia 2.

Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel

reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi.

Lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da nord-est, con intensità in calo nel

corso della giornata. Anche il moto ondoso al largo tenderà progressivamente ad attenuarsi, passando da agitato a molto

mosso.

Per la giornata di martedì 10 dicembre sono previste precipitazioni di debole-moderata intensità su tutta la regione,

risultando più insistenti sulle zone di pianura e collina del settore centrale della regione.

Sulla costa e sulla fascia pedecollinare tra Ravennate e Bolognese potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Sono previste nevicate sui rilievi a quote attorno a 700-800 metri, localmente più basse, fino a 400-500 metri, sul settore

centrale.

Le precipitazioni previste potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale con possibili

superamenti della soglia 2. Sui settori centro orientali saranno possibili ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei

livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti.

Nonostante la progressiva attenuazione del moto ondoso, a causa del persistere di picchi di marea oltre i valori di soglia,

nella mattinata del 10 dicembre si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni

di erosione della duna costiera ed ingressione marina. Saranno possibili anche localizzate esondazioni di fiumi e canali

alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Tendenza nelle successive 48 ore:

intensificazione

stazionarietà

attenuazione

