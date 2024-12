cs capitano Carabinieri

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Marignano

Nella giornata di mercoledì la Sindaca Michela Bertuccioli e il Vice Sindaco

Nicola Gabellini hanno accolto in Municipio il Capitano Valerio Monte,

subentrato al Capitano Niccolò Rutigliano, nella guida della Compagnia dei

Carabinieri di Riccione.

Presente all’incontro anche il neo comandante della Tenenza di Cattolica

Andrea Lezzi, fin dal suo insediamento in stretto contatto con

l’Amministrazione marignanese, occasione per sottolineare la stretta

sinergia tra Tenenza e Comune.

Il Capitano Monte, originario della provincia di Napoli, ha conseguito

presso l’Università di Tor Vergata in Roma la Laurea con lode in

Giurisprudenza. Quale Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha

iniziato, nell’anno 2011, la frequenza del 193° corso per Ufficiali,

dapprima presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente, nel 2013,

alla Scuola Ufficiali in Roma. Promosso Tenente nel 2016, al termine del

periodo di formazione, è stato destinato all’11° Battaglione (ora

Reggimento) “Puglia” quale Comandante di Plotone.

Nel 2017 è stato trasferito alla Compagnia Carabinieri di Lecce, quale

Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, incarico che ha retto fino al

settembre 2019, allorquando ha assunto il comando del Nucleo Operativo della

Compagnia Carabinieri di Genova Centro.

Successivamente, nel settembre 2021, è stato destinato al comando della

Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda.

L’incontro con il Capitano e il Comandante è stato l’occasione per rinnovare

la stima e la riconoscenza degli amministratori marignanesi verso il

costante impegno dei militari nel presidio del territorio che viene svolto

con costante attenzione e impegno da parte dell’ Arma dei Carabinieri.

