Agenzia regionale 1462.24 ciliento_nuova pensilina stazione FAL Bari

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 *Trasporti, presentato da FAL il progetto della nuova pensilina di Bari

Centrale*

*Ciliento: “Un intervento che educa alla bellezza e guarda alla

sostenibilità ambientale”*

“A Bari, come a Matera, per la nostra stazione principale, abbiamo scelto

Stefano Boeri perché è uno degli architetti più bravi al mondo ed ha saputo

interpretare al meglio la nostra idea di connessione e mobilità:

accessibilità, bellezza, efficienza, sostenibilità ambientale e modernità”.

Lo ha detto il direttore generale di Ferrovie Appulo Lucane, *Matteo

Colamussi*, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto

della nuova pensilina per la stazione FAL di Bari Centrale, affidato allo

Studio Stefano Boeri architetti, come quello della stazione centrale di

Matera, inaugurata nel 2018 in occasione di Matera Capitale europea della

Cultura 2019.

Il progetto è stato presentato alla stampa dall’architetto Boeri, collegato

in videoconferenza: “La nuova pensilina – ha detto l’architetto* Stefano

Boeri* – è l’occasione per ripensare allo spazio di attesa e arrivo della

stazione ferroviaria, aggiornandolo rispetto alle normative attuali e

dotandolo di un maggior comfort oltre che dei requisiti di sostenibilità

ambientale. Il nostro progetto – ha aggiunto – da un lato infatti introduce

nuovi elementi per la gestione delle acque e la produzione di energia

rinnovabile e dall’altro richiama, nel gioco dei rispecchiamenti

sull’intradosso delle coperture, un rapporto con la stazione all’altro polo

della linea, quella di Matera centrale”.

Un intervento da 2,8 milioni di euro, proposto da FAL e condiviso con

Regione Puglia e Comune di Bari, che non solo migliorerà gli standard di

accessibilità e sicurezza della stazione, ma anticiperà anche la seconda

fase di lavori con la riqualificazione in chiave ‘green’ di tutto il

viadotto e di tutto il Corso Italia, grazie anche al coordinamento con i

progetti di competenza del Comune ricadenti nella zona dell’intervento.

“Questo intervento si inserisce perfettamente nella strategia di

riqualificazione delle stazioni ferroviarie promosso dalla Regione Puglia

per renderle più moderne e sicure, spazi di socialità e non solo di

transito – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità

Sostenibile della Regione Puglia, *Debora Ciliento* -. Il progetto della

nuova pensilina presso la stazione FAL di Bari Centrale, finanziato con 2,8

milioni di euro a valere sul DM 364/2021, è interessante perché riesce a

coniugare sostenibilità e utilità. Infatti si tratta di una struttura più

moderna, di lunghezza adeguata a coprire tutte le carrozze dei treni, che

perciò sarà molto utile ai viaggiatori rendendo più comoda l’attesa. E