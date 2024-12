(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

Finale Contest: un successo targato STHLN. Ecco tutti i vincitori

Dopo due giornate intense e cariche di emozioni, si conclude ufficialmente la Finale del Contest che, contestualmente alla gara, ha visto anche la presentazione del Rebranding dello Sthenathlon (diventato STHLN). Presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito sono stati incoronati i campioni nazionali della categoria Performance, la più avanzata e impegnativa del circuito. L’evento, che ha coinvolto 164 atleti (68 donne e 96 uomini) provenienti da 18 Regioni d’Italia, si è articolato su quattro workout distribuiti nell’arco di 16 ore di gara, scandite da prove avvincenti e momenti di straordinaria competizione. Una sfida che ha messo alla prova forza, resistenza ma anche strategia, regalando spettacolo sia agli atleti che agli spettatori che hanno riempito un’area di gara da 970m². Per gli atleti invece un floor da oltre 600m² suddiviso in 10 lane, allestito con attrezzatura BLOR, oltre ad un’area warm up ed un’area relax dedicate.

STHLN non si ferma qui. Nel 2025 torneranno i Contest Regionali oltre alla tanto attesa seconda edizione della Coppa Italia, la prestigiosa finale nazionale dedicata alla specialità Element che si terrà per il secondo anno consecutivo a RiminiWellness. Per la prossima Finale Contest invece, appuntamento a dicembre 2025. Maggiori info saranno comunicate in seguito attraverso i canali STHLN.

I NUMERI

– 164 atleti qualificati divisi in 6 categorie maschili e femminili

– 69 società affiliate coinvolte

– 16 ore di gara

Oltre 98.400kcal profuse dagli atleti durante i due giorni di gara

– 4 workout

– 16 Kriterior coinvolti (giudici di gara)

– 970m² di area di gara

– Oltre 600m² di floor di gara

Di seguito le classifiche definitive, i migliori scatti di giornata e il video Recap.RISULTATI DEFINITIVI WOMENRISULTATI DEFINITIVI MENVIDEO RECAP

