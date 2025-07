Nota Stampa – Intervento salvavita

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Buongiorno,

Una giovane ragazza di 18 anni è potuta tornare sui banchi di scuola per sostenere l’esame di Maturità grazie ad un tempestivo e straordinario lavoro di squadra. Arrivata in Pronto Soccorso dopo un episodio sincopale con perdita di coscienza, alla paziente è stata diagnosticata un’embolia polmonare massiva, una condizione ad alto rischio di mortalità.

Immediatamente assistita da un’equipe multidisciplinare composta da chirurghi vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e radiologi interventisti, la giovane è stata trasferita in sala operatoria. Qui, grazie all’attivazione di una macchina mininvasiva per la circolazione extra-corporea, è stata sottoposta con successo ad un delicato intervento di rimozione percutanea dei coaguli all’interno dei vasi sanguigni del polmone.

Questo eccezionale risultato è frutto di un perfetto coordinamento, che ha garantito un rapido intervento chirurgico e una gestione post-operatoria efficace, anche grazie al successivo supporto di pneumologi interventisti e della medicina trasfusionale per il controllo della coagulopatia.

Un esempio di eccellenza e collaborazione nella gestione delle emergenze sanitarie, che certifica ancora una volta il ruolo del San Martino quale hub regionale per l’alta complessità.

>.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Ufficio Stampa

Ospedale Policlinico San Martino

L.go Rosanna Benzi 10, 16132 – Genova

[logo]

[https://static.hsanmartino.it/2025/300×70%20Stefania%20e%20Carla.jpg]