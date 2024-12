CS ATREJU, LA NOTA DEL DEPUTATO TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

CULTURA, TESTA ( FDI): È SETTORE STRATEGICO PER LA NAZIONE, GOVERNO MELONI

STA INVESTENDO NEL NOSTRO PETROLIO

“Atreju è una manifestazione che racchiude in sé l’orgoglio, il coraggio,

la tenacia, la determinazione, la cura e l’amore con cui la nostra leader-

il presidente del Consiglio Giorgia Meloni- si impegna quotidianamente per

rimettere il turbo alla nostra Nazione, garantendo lo sviluppo ed il

benessere economico e sociale di cui ha bisogno e rilanciandola nello

scacchiere politico europeo ed internazionale, grazie alla credibilità ed

all’autorevolezza che ha saputo riconquistare.

Da questo palco vorrei lanciare una proposta di buon senso: smettiamola di

porci l’interrogativo, con fare spesso polemico e provocatorio, se la

cultura sia di sinistra o di destra. La cultura non ha colore politico, è

un grande patrimonio dell’umanità. Ma come possono le istituzioni difendere

pragmaticamente i nostri preziosi beni culturali? La strategia migliore per

farlo è senza dubbio quella di continuare ad investire su questo settore

nevralgico per la nostra economia- così come sta facendo il governo Meloni-

nella piena consapevolezza che lo straordinario patrimonio culturale di cui

abbiamo la fortuna di essere dotati sia- come si diceva una volta- il

nostro petrolio”. Lo ha detto Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli

d’Italia e segretario in Commissione Finanze alla Camera che ha introdotto,

alla Festa di Atreju, il primo dibattito della kermesse, ‘Le istituzioni

per la tutela della cultura e delle tradizioni’.

Roma, 8 dicembre 2024

