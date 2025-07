Comunicato stampa_pubblicazione bando lavori aeroporto Foggia

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

PUBBLICATO IL BANDO DELL’APPALTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AEROSTAZIONE DEL “GINO LISA” DI FOGGIA

Bari, 4 luglio 2025 – Aeroporti di Puglia comunica che è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione lavori degli interventi di “riqualifica funzionale dell’aerostazione passeggeri” dell’aeroporto “G. Lisa” di Foggia.

L’appalto, di importo complessivo lordo a base d’asta di circa 12,3 milioni di euro, prevede sia la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia la realizzazione dei seguenti principali interventi: adeguamento sismico delle strutture esistenti del terminal passeggeri; demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti; riqualificazione interna – edile e impiantistica – dell’aerostazione, con ridistribuzione funzionale degli spazi; realizzazione di un involucro di rivestimento contornante i prospetti dell’edificio; riconfigurazione parziale delle aree esterne land-side; realizzazione di pensiline fotovoltaiche nell’area parcheggi.

I suddetti interventi, oltre alla riqualificazione strutturale e distributiva dell’aerostazione, garantiranno una classificazione del fabbricato quale “edificio ad energia quasi zero” (c.d. “NZEB – Nearly Zero Energy Building”), ovvero con un consumo energetico molto basso, in conformità alla vigente normativa applicabile.

Il termine per la redazione della progettazione esecutiva è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio, mentre il termine per l’ultimazione dei lavori previsti in appalto è stimato in 607 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Con la pubblicazione del bando dell’appalto integrato per la riqualifica funzionale dell’aerostazione di Foggia, si avvia a completamento l’articolato programma di recupero di tutte le aerostazioni passeggeri della rete aeroportuale pugliese.

Attualmente, infatti, sono in avanzata fase realizzativa gli interventi previsti per l’aerostazione di Grottaglie, mentre da poco sono stati avviati quelli di ampliamento dell’aerostazione dell’Aeroporto del Salento di Brindisi.

Anche l’aerostazione di Bari è interessata da lavori di risistemazione interna che consentiranno una migliore funzionalità delle aree destinate ai passeggeri, con conseguente miglioramento degli standard dei servizi erogati.