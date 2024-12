Accensione Albero di Natale a Ferrara – Foto e video

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

FERRARA, ILLUMINATO L’ALBERO DI NATALE SOTTO LA PIOGGIA. LE LUCI SI SONO

ACCESE OGGI 8 DICEMBRE ALLE 17 TRA LO STUPORE DEI PASSANTI

Ferrara, 8 dic – L’albero si è acceso, come da tradizione, oggi pomeriggio

8 dicembre alle ore 17:00 davanti alla Cattedrale. Nonostante la pioggia,

coperti nei locali vicini o sotto i portici del Duomo, alcuni passanti

hanno voluto assistere all’evento, nonostante la pioggia battente.

Date le previsioni meteo sfavorevoli e l’allerta arancione, infatti, ieri

erano stati annullati tutti gli eventi inizialmente previsti a coronamento

dell’accensione dell’albero, tra cui lo spettacolo gospel della Ferrara

Gospel Choir Academy.

Si sta valutando di riprogrammare il concerto all’interno del palinsesto

degli eventi dedicati al periodo natalizio in città, organizzati da Ferrara

Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di

Commercio di Ferrara e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il

supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di

sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera.

“L’accensione dell’Albero di Natale rimane un momento di gioia collettiva

che introduce alla magia delle feste di fine anno. Purtroppo il maltempo

non ha permesso di poter gioire tutti insieme dell’evento e del concerto in

centro che era stato organizzato per l’8 dicembre, ma non mancheranno altre

occasioni di incontro già dal prossimo fine settimana. Tante sono le

iniziative dedicate al Natale, anche per i più piccoli e le famiglie, per

rendere ancora più accogliente e calorosa la nostra città”, così il

sindaco Alan

Fabbri.

L’abete nordmanniano, di 30 anni, che ora illumina a festa il centro

cittadino, è stato decorato con una stringa luminosa LED a risparmio

energetico, lunga 6,5 chilometri, con una tonalità di luce calda.

Nonostante la scenografica illuminazione, il consumo energetico è limitato:

sarà infatti equivalente a quello di una lavatrice in funzione.

Era stato posizionato nei giorni scorsi davanti alla Cattedrale, è alto 19

metri, ha un peso di 35 quintali e un diametro di 7,5 metri. Proviene dal

giardino privato di una famiglia di San Felice sul Panaro, nel Modenese,

che lo ha generosamente donato. L’albero, purtroppo, era stato piantumato

troppo vicino a un edificio, causando problemi alla struttura e alla linea

elettrica. Per questi motivi, il Comune d’appartenenza ha dato il via

libera al suo abbattimento.

Previsti già per la prossima settimana sono altri eventi che arricchiranno

Ferrara fino a Natale.

Il 14 dicembre si scoprirà La Magia del Natale Rinascimentale, a partire

dalle 17, con una sfilata rinascimentale tra le vie del Centro Storico che

coinvolgerà i musici e i figuranti del Palio.

Il pomeriggio del 15 dicembre, alle 16.30, è il momento de Le bande in

città. Protagoniste le bande di Ferrara, di Cona e di Voghenza che,

partendo da tre punti differenti della città, riempiranno le vie del centro

di atmosfera natalizia, per poi riunirsi sotto l’albero davanti alla

Cattedrale. Lo stesso giorno alle 16.45 sarà possibile osservare la Sacra

Rappresentazione del Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Genitori

Luigi e Zelia Martin (Fondazione Zanotti), presso la Basilica di San

Francesco.

Tutti gli eventi sono gratuiti e sono consultabili su inferrara.it.

