8/12/2024 QUESTA MATTINA IN PIAZZA GARIBALDI SI È SVOLTA LA TRADIZIONALE CERIMONIA DELL’ INFIORATA ALLA STELE MARIANA

QUESTA MATTINA IN PIAZZA GARIBALDI SI È SVOLTA LA

TRADIZIONALE CERIMONIA DELL’ INFIORATA ALLA STELE MARIANA

Oggi (domenica 8 dicembre) si è svolta in piazza Garibaldi la tradizionale Infiorata

alla Stele Mariana, organizzata dal CIF -Centro Italiano Femminile, in co

organizzazione con il Comune di Trieste. Alla cerimonia, officiata da S.E.R Vescovo di

Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, erano presenti il sindaco, Roberto Dipiazza e

l’assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport, Elisa Lodi.

