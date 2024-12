(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 Stellantis. Malan (FdI): da Pd su tutela lavoro non prendiamo lezioni. Passerelle Schlein non fanno dimenticare follie green

“Il Pd non pensi di dare lezioni al governo Meloni ed a Fratelli d’Italia sulla tutela del lavoro e il sostegno all’occupazione. Non saranno certamente le passerelle di Elly Schlein sottobraccio agli esponenti della Fiom a far dimenticare anni di continuo sostegno alle più irrazionali politiche “green” che hanno messo in ginocchio l’intero settore. Con il governo Meloni siamo impegnati a mettere un freno alle scelte folli sull’elettrico, sul superamento del motore endotermico che ha devastato il settore dell’automotive in tutta Europa. In particolare, su Stellantis siamo l’unico partito che ha denunciato negli anni la pericolosità dello spostamento della sede legale del gruppo Fiat, della fusione con Peugeot, che toglieva ogni peso all’Italia, e si è opposto ai contributi immotivati che gonfiavano i profitti degli azionisti senza tutelare i lavoratori. Ribadiamo che il sostegno pubblico deve andare soltanto a chi crea lavoro e ricchezza in Italia. Al contrario, il governo Conte-Pd concesse a FCA il prestito ponte da 6,3 miliardi, che è servito solo a elargire il dividendo di 5,5 miliardi e fare la fusione con Peugeot. Con il governo Meloni la musica è cambiata e Fratelli d’Italia sarà sempre dalla parte de lavoratori”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica