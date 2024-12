(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

Revisione delle partecipazioni e variazioni contabili: ok in Aula

Benevento, 7 dicembre 2024- Il Consiglio comunale ha proceduto stamane all’approvazione con venti voti favorevoli della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

L’Assise ha ratificato, inoltre, una variazione in via d’urgenza del Bilancio con venti voti favorevoli e otto contrari. 20 sì e 7 no per la ratifica della delibera di Giunta numero 240 del 19 settembre 2024. In Aula, infine, disco verde per il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze giudiziarie.