(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 Fisco, Cavandoli (Lega), bisogna essere vicino ai cittadini, non farli sentire perseguitati.

Roma 7 dic. – “Abbiamo sempre portato avanti il concetto di fisco amico e vicino alla gente per andare oltre quel sostrato di situazioni al limite del farraginoso, a partire dalle scadenze delle formalità e dei pagamenti, che non hanno fatto altro che creare problemi ai contribuenti. Vogliamo aiutare i cittadini a mettersi in regola e non farli sentire ‘perseguitati’. Per questo, guardiamo con convinzione alla rottamazione a lungo termine”.

Lo dichiara la deputata della lega Laura Cavandoli.