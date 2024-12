Uispress n. 45 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 6 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

/Grassroots sport diplomacy/: Uisp all’Ambasciata americana, invitata a parlare di sport e inclusione

Mercoledì 4 dicembre l’Uisp è stata invitata dall’ambasciata USA ad una tavola rotonda su sport e inclusione e sul concetto di */sport diplomacy/*, in vista dei megaeventi sportivi che si svolgeranno negli Stati Uniti nei prossimi 10 anni (Mondiali di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi, Mondiali di rugby maschili e femminili).

L’Uisp era presente con il *presidente nazionale Tiziano Pesce e Daniela Conti*, responsabile delle Politiche per l’Interculturalità e la cooperazione, che hanno avuto la possibilità di presentare la mission associativa e di sottolineare il ruolo delle associazioni di base che attraverso la */grassroots sport diplomacy.

/*”Lo sport può essere *un ottimo strumento di dialogo* e può svolgere un ruolo diplomatico all’interno di gruppi con culture diverse”, ha detto Pesce

[1] Sport nelle carceri: il bando Sport di Tutti riconosce l’impegno trentennale dell’Uisp. Parlano Barra e Farina

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le *graduatorie del bando Sport di Tutti*, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute. Il progetto si divide in diverse sezioni, tra cui quella rivolta alle carceri, a cui l*’Uisp ha partecipato con i progetti di diversi Comitati territoriali*, cinque di questi sono risultati idonei e ammessi al finanziamento.

“Questa partecipazione numerosa è un segnale importante – commenta *Salvatore Farina*, responsabile politiche per la progettazione Uisp – I Comitati Uisp stanno accrescendo la loro cultura e preparazione”.

“L’Uisp entra negli istituti penitenziari con l’obiettivo di *immaginare un carcere come struttura aperta e in dialogo con le comunità* e i territori – dichiara Loredana Barra – un’aspirazione fondamentale che non può essere disattesa né finire in secondo piano. Per arrivarci è necessario un cambiamento culturale e collettivo”

[2] Sport e persone transgender: servono nuovi modi di fare sport. L’Uisp a Napoli con Valentina Petrillo

Giovedì 5 dicembre a Napoli insieme all’Uisp, all’Università Federico II ed Arcigay si è svolta *la proiezione del docufilm realizzato per raccontare la sua vicenda “5 nanomoli – Il sogno di una donna trans”*. Il film è stato preceduto da una tavola rotonda in cui si sono confrontati *Paolo Valerio*, Università degli Studi di Napoli Federico II; *Manuela Claysset*, responsabile Politiche di genere e Diritti Uisp; *Antonello Sannino*, Antinoo Arcigay Napoli; *Luca De Rose*, responsabile preparazione mentale squadra olimpica Italiana; *Francesco Garzillo*, psicologo e psicoterapeuta.

“Dobbiamo pretendere che *chi fa sport abbia pari diritti, pari doveri e pari tutele, mentre ancora non è così*. In Italia esiste un modello di sport che va rivisto, perchè fortemente discriminante – ha detto Claysset – è necessario cambiare prospettiva, trasmettere il concetto che *nella pratica sportiva dobbiamo stare bene*”

[4] Giornata delle persone con disabilità: l’Uisp su Radio 1 Rai con ‘La scelta di Margherita’. Una sfida al contrario

Lo sport oltre ogni limite e disabilità: *Tiziano Pesce* e la giovanissima *Margherita Contrastini* su *Radio 1 Rai* il *3 dicembre, *in occasione della *Giornata internazionale delle persone con disabilità*, per parlare di inclusione. L’obiettivo della Giornata è stato *promuovere i diritti* e il *benessere* delle persone con disabilità, sensibilizzando l’opinione pubblica su temi cruciali.

Le *parole di Margherita* segnano e insegnano: “Ho scelto di praticare quest’attività sportiva fin da piccola, quando ho conosciuto un ragazzo che era in carrozzina a causa di una grave malattia e mi invitò ad un suo allenamento. Quando mi siedo sulla carrozzina mi rendo conto che *non ci sono diversità nello sport*, un mondo da cui si può sempre imparare”.

“L’appello che lanciamo è quello di trovare sempre *nuove opportunità* – ha concluso Pesce – per mettere ragazze e ragazzi di tutte le età nelle condizioni di socializzare e praticare un’attività sportiva, un orizzonte vicino ma che per qualcuno fino ad oggi era solo un sogno”.

[6] Verso il Congresso nazionale Uisp: i nuovi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue anche questo fine settimana il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti.

Presentiamo* i Congressi previsti nei prossimi giorni* e le notizie su quelli che si sono svolti nello scorso week-end

[7] Il cardinal Zuppi, presidente della Cei, all’Uisp: “Insegnate l’arte dello stare insieme”

Il *presidente della Conferenza episcopale italiana*, il *cardinale Matteo Maria Zuppi*, è intervenuto al *XX Congresso Uisp Bologna *che si è tenuto lo scorso 29 novembre, sottolineando il *ruolo positivo* che svolge l’*Uisp* in termini di *coesione sociale.*

"Voi coinvolgete in particolare i ragazzi – ha sostenuto Zuppi – sappiamo quanto è necessario pensarsi insieme, essere insieme, guardare allo *sport* come *formazione *ed* educazione*. So quanto avete a cuore la centralità della persona e i valori del civismo, che talvolta vediamo largamente in difficoltà, tanto da provocare paura, disagio e aggressività. Vi incoraggio a crescere nella capacità di tenere assieme i ragazzi e di insegnare con fermezza e umanità l'*arte dello stare insieme* nel gioco e nell'affrontare i problemi di ogni giorno".

[9] L’Uisp alla presentazione del “Rapporto Sbilanciamoci 2025″. L’intervento di Tiziano Pesce

*Tiziano Pesce* è intervenuto alla Camera dei Deputati, commentando la proposta di *”controfinanziaria”* realizzata dalla campagna.

E’ stato presentato giovedì 4 dicembre a Roma, alla Camera dei Deputati, il *“Rapporto Sbilanciamoci 2025*. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente”, che contiene la *legge di bilancio della società civile*. Per Sbilanciamoci la legge di bilancio 2025 del governo Meloni è una *manovra economico-finanziaria modesta*, *di galleggiamento, iniqua socialmente* e, dal punto di vista fiscale e ambientale,* regressiva.

*”Da anni l’Uisp guarda alla dimensione europea dello sport – ha affermato Pesce – parliamo di transizione sportiva per legarla alle *grandi transizioni in atto*, con l’obiettivo di arrivare a una vera e propria *emancipazione dello sport di base e dello sport sociale”

**GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELLA PRESENTAZIONE

[11] La nuova grafica di Giocagin: “Puoi chiamarmi sognatore”. Le manifestazioni Uisp: immagina la pace

/“Immagina… le persone vivere in pace”/: questo lo slogan scelto per le manifestazioni nazionali 2024 – 2025, che per ogni manifestazione viene accompagnato da un sottotitolo ispirato alla parola “Immagina” e al celebre pezzo di John Lennon che dal 1971 parla di pace a tutto il mondo. La prima manifestazione a partire sarà, come di consueto, *Giocagin (date centrali 22 e 23 febbraio)*, accompagnata dalla frase “Puoi chiamarmi sognatore”.

“Volevamo che ci fosse il nostro futuro – spiega *Andrea Dreini, dirigente Uisp e creatore della grafica* – e i ragazzi sono il nostro futuro. Volevamo che fosse qualcosa che parlasse del *potere dell’immaginazione*, del potere di immaginare “spazi” dove gli spazi non ci sono”.

“Nel 2025, in linea con la campagna di tesseramento Uisp, Giocagin vuole “immaginare” un mondo dove le persone vivono in pace”, commenta *Marco Ceccantini*, responsabile del settore Manifestazioni nazionali Uisp

[12] Nuovi appuntamenti in calendario per i corsi di formazione Uisp su tutto il territorio

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[13] Giunta nazionale Uisp: il bilancio descrive un’associazione solida e trasparente

Si è tenuta *martedì 26 novembre*, con inizio alle 17.30, la riunione della *Giunta nazionale Uisp, in modalità on line*. All’ordine del giorno: 1 – Comunicazione del Presidente; 2 – Bilancio Consuntivo 2023-2024; 3 – Situazione Comitato Territoriale Cremona – decisioni conseguenti; 4 – Rs.ss. forfettari volontari sportivi; 5 – Varie ed eventuali.

In apertura, il *presidente Uisp Tiziano Pesce*, ha ringraziato i Comitati regionali e territoriali, con i Settori di Attività, per l’intensa attività che l’Uisp sta esprimendo in questi giorni, con particolare riferimento alle tantissime iniziative per il *25 novembre*, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne; per l’avvio di *Città in Danza* con gli appuntamenti di Torino e Matera, che hanno riscontrato enorme successo; per il *Matera Sport Film Festival* che ha generato una grande eco nel mondo dei media

[14] Maratona di Reggio Emilia-Città del tricolore: l’Uisp dà appuntamento all’8 dicembre, già oltre 2500 iscritti

Il 4 dicembre è stata presentata, presso la Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia,* la XXVIII edizione della maratona di Reggio Emilia-Città del tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano*. L’evento, che si terrà domenica 8 dicembre, sarà accompagnato dalla prima edizione della mezza maratona del tricolore-Gran premio, riunite dalla tradizionale non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0. Gli iscritti sono circa 2500.

*Azio Minardi, presidente Uisp Reggio Emilia*, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere questo *evento che unisce sport e solidarietà*, con una partecipazione che cresce di anno in anno”

[15] Volontariato, antidoto a solitudini e disgregazione sociale. Nella ricerca Noi+ le aspirazioni dei volontari

Donando tempo e competenze, *i volontari sopperiscono spesso a lacune istituzionali e rafforzano la coesione di intere comunità*, creando o rinsaldando legami sociali infragiliti dall’esplosione di nuove solitudini e dallo sgretolamento del tessuto socio-economico.

*È l’ “Italia che ricuce e che ridà fiducia”*, come l’ha definita *il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella* e che è rappresentata da 4,6 milioni di persone, secondo gli ultimi dati Istat. Un motore inarrestabile di sviluppo sociale e solidarietà, che negli anni è evoluto e cambiato, adattandosi alla trasformazione degli stili di vita per continuare a costruire risposte.

I volontari italiani vogliono essere agenti di cambiamento, secondo quanto emerge dalla ricerca *“NOI+. Valorizza te stesso, valorizzi il volontariato*” [16], promossa da *Forum Terzo Settore e Caritas Italiana*, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre

[17] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[18] Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: *Torneo Uisp di biliardo inclusivo*: tra sport, socialità ed integrazione; *Iva al terzo settore*: verso la proroga dell’esclusione per tutto il 2025; Con le *Ginnastiche Uisp* tutti possono salire in pedana; *Campionato nazionale master Uisp di pallanuoto* a Torino; *Sport e persone transgender*: nuove sfide e nuovi diritti.

[19] Il tuo 5×1000 della dichiarazione Irpef all’Uisp per i diritti e la coesione

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

*L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno*.

*Attraverso lo sport, importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Uisp continuerà a promuovere e valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro Paese e la società nella quale viviamo continuando a tenere saldi *gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

[20]

