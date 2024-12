NATALE A FERRARA 2024, GLI EVENTI DEL WEEKEND: DOMANI POMERIGGIO (7 DICEMBRE) LO SPETTACOLO CON LA BANDA DI CORNAMUSE E TAMBURI IN PIAZZA. CRESCE L’ATTESA PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO. IN PROGRAMMA DOMENICA 8 DICEMBRE. SINDACO: “FESTA PER TUTTA LA CITTA’”

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

ven 06 dicembre 2024 NATALE A FERRARA 2024, GLI EVENTI DEL WEEKEND: DOMANI POMERIGGIO (7

DICEMBRE) LO SPETTACOLO CON LA BANDA DI CORNAMUSE E TAMBURI IN PIAZZA.

CRESCE L’ATTESA PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO. IN PROGRAMMA DOMENICA 8

DICEMBRE

Ferrara, 6 dic – Arriva a Ferrara un weekend ricco di appuntamenti dedicati

al Natale, che avrà il suo culmine con l’accensione dell’Albero in piazza

davanti alla Cattedrale, in programma domenica 8 dicembre alle 17, una

tradizione attesa con gioia da tutta la comunità.

Dopo l’accensione in tutta la città estense di ben 130 chilometri di

luminarie e alcune suggestive scenografie luminose, che a sorpresa hanno

illuminato lo scorso fine settimana Piazza Ariostea, Piazza Municipio,

Piazza della Repubblica e la Rotonda Foschini, ritornano le iniziative per

rendere speciale i fine settimana che precedono il il Natale.

“L’accensione dell’albero di Natale è tra i momenti più attesi dell’anno,

non solo per i più piccoli – dice il primo cittadino Alan Fabbri -. Un

momento della tradizione che ha sempre un bellissimo e ampio seguito, e che

come Comune omaggiamo ogni anno l’8 dicembre con festa e musica. Le

iniziative continueranno anche nei prossimi fine settimana, per rendere

sempre più attrattivo il nostro territorio sia per i cittadini che per i

turisti”, conclude il sindaco Fabbri.

Domani, sabato 7 dicembre dalle 17 alle 18.30, attraverserà il Centro

Storico la Marching Band “Heart of Italy” Pipe Band, per un coinvolgente

spettacolo itinerante. Una banda di cornamuse e tamburi sfilerà tra i

palazzi, le piazze e le vie del centro con il suo ricco repertorio di brani

scozzesi tradizionali e contemporanei, assieme ad altri di propria

composizione e a tema natalizio.

Si prosegue poi il giorno seguente, domenica 8 dicembre, con

l’imperdibile accensione

dell’albero di Natale, dalle 17 in Piazza Trento e Trieste, accompagnata a

seguire dalla musica del Ferrara Gospel Choir Academy in ‘The Joy of

Christmas’. Nella meravigliosa cornice del centro storico, il Ferrara

Gospel Choir Academy si esibirà in un concerto emozionante. Un’occasione

imperdibile per vivere la magia del Natale con musica che tocca il cuore,

in uno dei luoghi più suggestivi della città.

A San Bartolomeo in Bosco è previsto l’evento che illuminerà la frazione.

Sempre domenica 8 a partire dalle 16 con il mercatino di Natale con

dolciumi, composizioni floreali e prodotti artigianali, poi dalle 18 con la

benedizione e accensione dell’albero. A seguire musica e dj set fino alle

23 con le magiche note di Eleonora Paroli. Il punto ristoro con aperitivo è

organizzato dalle 18 dalla pro loco Rock Circus.

Il centro di documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo

in Bosco propone inoltre una suggestiva esposizione sulla vasta tematica

della religiosità popolare. A partire da domenica sarà visitabile nella sua

sala espositiva la mostra “Santi e santini tra devozione e collezione”, a

cura del noto collezionista bondenese Marco Dondi. Si tratta di una

rassegna principalmente composta da “santini” (e in parte minore da

“cartoline”), che stanno a sottolineare un’illustrazione religiosa

profondamente legata ai gusti popolari.

Anche a Porotto si accende l’albero di Natale, domenica 8 dicembre dopo la

messa, all’ex Acquedotto della frazione, con le iniziative che

coinvolgeranno le attività produttive, le associazioni, le famiglie e che

sono a cura dell’associazione sportiva X Martiri.

Proseguono infatti nelle prossime settimane anche gli altri appuntamenti

organizzati nel cuore della città in attesa del Natale, con il patrocinio

del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Ferrara.

L’organizzazione è a cura di Ferrara Tua con il contributo della Regione

Emilia-Romagna, il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara

e il sostegno di sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera.

Tutti gli eventi e le iniziative sono gratuiti.

