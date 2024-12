IDopo il grande successo si celebra il docufilm “Benson, la vita è il nemico” con un evento cult al Brancaleone di Roma

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Dopo il grande successo si celebra il docufilm "Benson, la vita è il nemico" con un evento cult al Brancaleone di Roma

“Tanti muoiono ma io non sono mai morto. Spero! O forse sono solo un illuso, o forse vivo in paradisi artificiali?! Chi lo sa? Ma la mia è una storia vera ma piena di bugie”

Queste le parole di Richard Benson, grande musicista, al quale è stato dedicato un docufilm “Benson, la vita è il nemico”. Dopo l’enorme successo, registrato sin dalle prime proiezioni, la pellicola diventa oggetto di una serata cult, un evento imperdibile. Ad ospitarla sarà il Brancaleone, storico spazio culturale situato in Via Levanna 11a Roma, che riunirà appassionati e curiosi per una serata celebrativa con la visione del docufilm, che ha saputo emozionare e affascinare pubblico e critica. L’appuntamento, in programma per 8 dicembre, sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo bensoniano grazie a un ricco programma che include:

• Proiezione del docufilm, per rivivere sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente.

• Interviste al cast, che sveleranno aneddoti e retroscena della produzione.

• Concerto live, con le straordinarie performance di John Macaluso e Gianni Neri, che daranno vita a una serata musicale capace di trasportare gli spettatori nell’universo sonoro del film.

Dettagli dell’evento:

• Data: 8 dicembre 2024

• Orario: Dalle ore 17.00 alle 00.00

• Luogo: Brancaleone, Via Levanna 11, Roma

• Costo: Ingresso a soli 5 euro