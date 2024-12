(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 DONAZZAN, MONTARULI (FDI): CONDANNA PER MINACCE

“Nell’esprimere solidarietà all’eurodeputata Elena Donazzan per le vili minacce ed insulti sui social, condanno con fermezza questo odio diffuso che sempre più spesso registriamo e che temiamo riporti in auge un clima violento che appartiene ad una stagione che non vorremo rivivere. Attendiamo solidarietà e condanna anche dalle altre forze politiche”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

