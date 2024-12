(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 SANITÀ, M.RICCIARDI (M5S): “MELONI TOGLIE IVA A CHIRURGIA ESTETICA MA LA ALZA A PANNOLINI”

Roma, 5 dic. – “Il governo Meloni, a ottobre, ha stanziato 3,5 milioni di euro per togliere l’IVA a molte prestazioni di chirurgia estetica. Assurdo, se pensiamo che invece l’hanno aumentata a prodotti ben più necessari come latte in polvere e pannolini. Proprio loro che blaterano continuamente di politiche per la natalità. Con quella norma, ancora una volta, hanno preferito favorire i più ricchi: come se i chirurghi estetici non guadagnassero già abbastanza. Sarà che molti sono amici loro, fatto sta che, mentre si defiscalizza il ritocchino al naso, la nostra sanità pubblica resta in attesa di risorse che l’esecutivo dice di non saper dove trovare. Evidentemente il mercato dell’apparire conta più del futuro di tanti giovani specializzandi che lavorano addirittura gratis. Per questo motivo, ho presentato un emendamento alla legge di bilancio per sopprimere l’IVA agevolata per la chirurgia estetica. Occorre ristabilire un equilibrio sensato nella visione di società, altrimenti diventerà ‘normale’ accettare azioni politiche dissociate dalla realtà. E questo vuol dire segnare una sempre più netta distanza tra le istituzioni e i cittadini”. Lo scrive in una nota Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle