(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 MAGISTRATURA ONORARIA, D’ORSO (M5S): GOVERNO PARLA DI SVOLTA STORICA? SI’ VERSO IL COLLASSO

ROMA, 5 dic. – “Questo provvedimento sulla magistratura onoraria sarebbe stata l’occasione giusta per affrontare un’emergenza in corso che sta per trasformarsi in disastro: il collasso della giustizia di prossimità in Italia. Gli uffici del giudice di Pace sono allo stremo. Da tempo l’Organismo Congressuale Forense segnala che le carenze di organico tra i giudici onorari e nel personale amministrativo sono impressionanti. A queste si aggiungono gravi disservizi nei servizi telematici e persino nella disponibilità della rete internet. È una situazione estremamente critica che sta portando gli avvocati di tutta la penisola a promuovere manifestazioni di forte protesta. Invece il governo Meloni sembra non accorgersene, non stanzia alcuna risorsa per fare nuove assunzioni e c’è chi come il sottosegretario Delmastro parla di ‘svolta storica’. Fanno le svolte a costo zero, ma in che pianeta vivono? Addirittura la maggioranza ha respinto la nostra proposta per posticipare l’entrata in vigore di una norma che da ottobre 2025 aumenterà le competenze dei giudici di pace. Se oggi si prospetta il collasso, tra un anno il servizio giustizia si fermerà”.

Lo ha detto la capogruppo M5S in commissione Giustizia alla Camera Valentina D’Orso intervenendo in aula sul Ddl sulla magistratura onoraria.

“Neppure stavolta – ha aggiunto – si scrive una parola chiara e definitiva sul ruolo dei magistrati onorari, sul loro regime giuridico, economico e previdenziale. Anche questa volta si lasciano alcune questioni in sospeso che poi vuol dire lasciare vite in sospeso. Sarebbe bastato approvare i nostri emendamenti per licenziare un provvedimento serio, completo e giusto. Non solo, il governo Meloni ha anche arbitrariamente deciso di ridurre di tanto i compensi ai magistrati non esclusivisti. Una decisione ingiusta e irragionevole che mina anche il principio di affidamento”.

