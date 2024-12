(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 IA: Sisto, contrastiamo il rischio di un processo artificiale

“Oggi dobbiamo fronteggiare il rischio che l’intelligenza artificiale possa

impadronirsi dei know how professionali. Nel giro di qualche secondo,

infatti, l’ I.A. può scrivere una memoria articolata, può elaborare

puntuali difese semplicemente formulando il quesito in modo tecnicamente

corretto ed avvalendosi di un data base all’altezza . E’ un approdo che,

paradossalmente, potrebbe non richiedere neanche la laurea, con un

drammatico appiattimento delle competenze. Un’ipotesi da brivido e

antimeritocratica. Rivendicando il privilegio della oralità e la

conseguente necessità della presenza fisica del difensore, dobbiamo

impedire che si arrivi a un ‘processo artificiale’ : e gli Ordini in

questo senso possono fare moltissimo”. Così il viceministro alla Giustizia

Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno “Esercizio della professione

forense: tra esame di stato e libero mercato”. “Con l’attuale riforma

dell’esame di abilitazione alla professione forense – ha aggiunto-abbiamo

superato la concezione per cui questa prova era considerata di ‘serie B’

rispetto a quella per diventare magistrato. L’esame di abilitazione

riformato ha recuperato una sua autonomia concettuale rispetto

all’impostazione precedente, con una soluzione che coniuga efficacemente la

dimensione teorica con quella pratica”. ha concluso.