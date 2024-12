(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Direttrici strategiche per la sanità 2025: Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini, e il dirigente dell’AUSL Romagna, Tiziano Carradori, in visita al Nodo Territoriale di Salute di Miramare per un incontro con i vertici del mondo socio-sanitario

Si è svolto nella mattinata di oggi un incontro presso il Nodo Territoriale di Salute di Miramare, attualmente in fase di sperimentazione, che ha visto la partecipazione di Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini, e del dirigente dell’AUSL Romagna, Tiziano Carradori. Insieme, hanno incontrato i vertici del Dipartimento del Distretto Socio-Sanitario di Rimini e i medici di medicina generale per discutere le prospettive della sanità locale e definire le linee guida per il futuro.

Carradori ha colto l’occasione per delineare le direttrici strategiche della sanità 2025, ponendo l’accento sulla centralità e sull’innovazione rappresentate dai Nodi Territoriali di Salute, strumenti chiave del nuovo modello sanitario riminese, sostenuti fortemente anche dall’azienda sanitaria, come ha precisato il dirigente nel suo intervento. A tal proposito,Carradori ha espresso anche il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dall’amministrazione comunale per la costruzione di un sistema socio-sanitario all’avanguardia, basato sulla prossimità e sulla multidisciplinarietà nell’assistenza.

L’assessore Gianfreda ha sottolineato l’importanza strategica del Nodo di Miramare, evidenziando il valore della visita di Caradori e del confronto con la classe dirigente del mondo socio-sanitario. “La presenza del dottor Carradori è un riconoscimento significativo per il nostro lavoro – è il commento dell’assessore -. I Nodi Territoriali di Salute rappresentano un’arteria centrale del nuovo modello di sanità che stiamo delineando: una sanità integrata, capace di offrire risposte concrete, in modo coordinato e innovativo. Miramare è un laboratorio di questa visione, e il confronto e la sinergia con AUSL Romagna ci permetteno di fare sempre meglio”.