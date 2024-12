[Comune Palermo] Riqualificazione area di via Tiro a Segno. Dichiarazione consiglieri comunali Randazzo e Amella, e consigliere seconda Circoscrizione Tusa

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 «Negli ultimi due anni l’amministrazione comunale ha fatto numerose

promesse riguardo alla riqualificazione dell’area di via Tiro a Segno.

Tuttavia, l’eco mostro che deturpa il paesaggio e il degrado che permea la

zona rimangono una triste realtà. A nulla è valsa la bonifica effettuata

qualche mese fa dalla Rap, l’area è nuovamente stracolma di rifiuti urbani

e speciali. L’amministrazione comunale dica chiaramente se intende avviare

un piano concreto per l’abbattimento e per il ripristino del decoro e della

dignità dell’area di via Tiro a Segno».

Lo dichiarano Antonino Randazzo, capogruppo M5S, Concetta Amella,

consigliera comunale e Pasquale Tusa, consigliere di seconda Circoscrizione.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo