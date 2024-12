(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 domani 6 dicembre si apre ufficialmente il calendario di “Sassari Natale insieme”, il cartellone d elle iniziative realizzato dal Comune di Sassari con il supporto di oltre 70 realtà tra istituzioni, associazioni culturali e organizzazioni di categoria, che porterà in città la magica atmosfera di questo periodo dell’anno .

A Sassari è già Natale

Alle 17 in piazza d’Italia si terrà l’inaugurazione dei mercatini e del villaggio di Babbo Natale, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, dell’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e del dirigente Alberto Mura e di altri rappresentati della Giunta e del Consiglio . A seguire, alle 17.30, all’imbrunire in piazza Castello sarà acceso l’albero di Natale. Alla stessa ora, al via la magia delle luci natalizie in largo Cavallotti, piazza Tola, via Brigata Sassari, via Cagliari, emiciclo Garibaldi e via Roma.

Inoltre da oggi è online il sito dedicato agli eventi di dicembre http://www.natalesassari.it, con tutte le iniziative e ogni dettaglio del programma.

