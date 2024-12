(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Giustizia: Costa, Corte Conti accerti responsabilità per arresti di innocenti

“Lo Stato ha pagato dal 1992 a oggi 874 milioni di euro per risarcire ingiuste detenzioni, arresti di innocenti. Chiedo con un emendamento che gli atti vengano trasmessi alla Corte dei Conti, per eventuale danno erariale a carico di chi ha sbagliato. Apriti cielo, a destra e sinistra”.

Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma