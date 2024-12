FERRARA SUMMER FESTIVAL, IL CALENDARIO DIVENTA SEMPRE PIÙ RICCO E VARIO. L’11 LUGLIO IN PIAZZA ARIOSTEA, UNICA DATA IN EMILIA ROMAGNA, È ATTESO TANANAI, UNO DEI CANTAUTORI PIÙ APPREZZATI E SEGUITI NEL PANORAMA ITALIANO. 17 GIUGNO SLIPKNOT, 1 LUGLIO JUDAS PRIEST

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Fe, 4 dicembre 2024 – L’organizzazione del Ferrara Summer Festival sta già preparando la prossima edizione, – che si svolgerà in piazza Ariostea – confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025. Dopo l’annuncio delle date italiane di alcune leggende del rock e del metal, il festival di Ferrara si arricchisce di eventi straordinari. SLIPKNOT, la celebre band metal americana, sarà in Italia per un’unica e imperdibile data il 17 giugno 2025 in piazza Ariostea. Un’occasione unica per i fan italiani di assistere alla potenza e all’energia della band che ha segnato un’epoca nella storia del metal.

I JUDAS PRIEST, i leggendari pionieri dell’heavy metal, si esibiranno il 1° luglio 2025 nella stessa location, per celebrare il successo del loro diciannovesimo album studio “Invincible Shield” con il “Shield Of Pain Tour 2025”. Un concerto che si preannuncia indimenticabile, con uno spettacolo che ripercorre la carriera straordinaria della band. Non solo metal: il Ferrara Summer Festival ospiterà anche Tananai, uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. 11 luglio 2025, in piazza Ariostea, si terrà l’unica data in Emilia Romagna del suo tour estivo, che segna il proseguimento delle sue performance live. Il concerto sarà un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo con i brani del suo ultimo album “CALMOCOBRA”. A partire da oggi, 4 dicembre, alle ore 18:00, saranno disponibili online i biglietti. Per maggiori informazioniwww.magellanoconcerti.it https://www.magellanoconcerti.it/.

