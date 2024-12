(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Cartografia e tutela del paesaggio: venerdì 6 convegno a Firenze per 40

anni decreto Galasso**

mercoledì 4 dicembre 2024

Venerdì 6 dicembre Firenze sarà al centro del dibattito su cartografia e

paesaggio con il convegno interregionale “La cartografia a supporto della

tutela paesaggistica – quarant’anni dopo il Decreto Ministeriale

Galasso”. L’evento, che si terrà presso l’Accademia delle arti del

disegno, è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con gli

Osservatori regionali del paesaggio di Veneto ed Emilia-Romagna.

A quarant’anni dall’emanazione del decreto ministeriale del 21 settembre

1984, noto come decreto Galasso – dal nome dell’allora sottosegretario ai

beni culturali che ne fu promotore, lo storico Giuseppe Galasso -,

l’incontro rappresenta un momento per valutare l’impatto degli strumenti

normativi e operativi introdotti per proteggere le aree di particolare

interesse paesaggistico. Sarà anche l’occasione per analizzare il ruolo

essenziale della cartografia come strumento di conoscenza e salvaguardia

del territorio.

L’apertura dei lavori sarà affidata all’assessore toscano a urbanistica e

infrastrutture, Stefano Baccelli, che presenterà in anteprima gli

ultimissimi quadri conoscitivi come le nuove immagini aeree realizzate in

questi giorni su tutta la Toscana. Successivamente, verrà proposta una

sintesi dell’intervista a Paolo Maddalena, vice-presidente emerito della

Corte costituzionale e co-autore del decreto Galasso.

La mattinata prevede tre sessioni tematiche. La prima affronterà la storia

e il diritto dei beni paesaggistici attraverso gli interventi del

giornalista e scrittore Francesco Erbani e dei giuristi Pierfrancesco

Ungari, presidente del TAR Umbria, e Sandro Armosino. La seconda sessione

esplorerà i temi della tutela del paesaggio e della rappresentazione

cartografica, con contributi del geografo Franco Farinelli, dell’esperto di

cartografia Andrea Cantile e del docente universitario Fabio Lucchesi.

Infine, nella terza sessione, focus sull’applicazione del decreto Galasso

nelle diverse Regioni italiane – Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Umbria e

Veneto -, che presenteranno una mappatura dei criteri metodologici

adottati. Saranno inoltre presenti rappresentanti di altre Regioni, tra cui

Lombardia, Marche e Basilicata.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di

rappresentanti istituzionali, tra cui i segretariati regionali del

Ministero della cultura di Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte,

dirigenti regionali competenti in materia cartografica e paesaggistica,

rappresentanti delle università, i Carabinieri forestale Toscana e la

garante dell’informazione e della partecipazione.

La giornata si concluderà con il lancio della seconda edizione del contest

fotografico PhoToscana, dedicato alla rappresentazione fotografica del

paesaggio toscano. Il tema di quest’anno sarà focalizzato sulle principali

categorie del decreto Galasso, con l’obiettivo di valorizzare le

peculiarità paesaggistiche e ambientale della regione.

Per maggiori dettagli e per consultare il programma completo dell’evento,

è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Toscana al link:

