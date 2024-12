(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 *SICUREZZA; BOSCAINI (FORZA ITALIA): “PIANTEDOSI ATTENTO A VERONA, LO AVEVO SOLLECITATO E HA RISPOSTO ADEGUATAMENTE. L’AMMINISTRAZIONE DI CENTROSINISTRA ORA NON HA PIÙ ALIBI”*

Verona 3 dicembre. L’On. Paola Boscaini, deputata di Forza Italia, accoglie con favore l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ieri a Verona in Prefettura ha garantito che tra dicembre e gennaio verranno inviati a Verona 130 nuovi agenti.

Era stata proprio Boscaini, ad agosto, durante un question time alla Camera, a sollecitare il titolare del Viminale sulla necessità per Verona di nuove unità di forze dell’ordine, alla luce “della crescente insicurezza e dell’aumento della criminalità urbana”, aveva detto la deputata veronese forzista; sottolineando che “quelle già assegnateci dal gennaio 2023 non sono sufficienti, perché di fatto c’è stato un turn-over con quelle andate nel frattempo in pensione”. In quell’occasione Piantedosi aveva annunciato che sarebbe venuto in città di persona.

Boscaini ora dice: “Piantedosi conferma coi fatti di essere attento a Verona, un’attenzione che aveva già manifestato in Parlamento in occasione del confronto con la sottoscritta. La sua risposta era stata puntuale e non di circostanza. Come concreta è stata adesso la sua risposta sul campo, con l’assegnazione di nuovi agenti”. Boscaini però non molla la presa e fa presente che “sul piano politico sarà fondamentale continuare a monitorare la situazione nei prossimi mesi, capire quali altre azioni possono essere prese per risolvere una situazione che sul fronte della sicurezza nella nostra città è diventata drammatica, direi patologica”. Tuttavia, puntualizza Boscaini, “se Roma e il Governo un segnale chiaro lo hanno dato, adesso sarebbe il caso che cambiasse approccio anche l’amministrazione comunale di centrosinistra, che non si è certamente distinta per un impegno adeguato in termini di politiche per la sicurezza e spesso si è nascosta dietro ad alibi di comodo”.

