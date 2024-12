(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

3 dicembre 2024

Monopoli Destinazione Natale: si accende l’Albero in piazza

Sabato 7 dicembre 2024 alle ore 19,30 in Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 7 dicembre 2024, alle ore 19:30, Piazza Vittorio Emanuele II sarà il cuore pulsante delle festività natalizie con l’ accensione del grande albero di Natale, un momento magico atteso da tutta la comunità. La serata prenderà vita con la coinvolgente Disney Parade, durante la quale i personaggi più amati dai bambini sfileranno per le strade, regalando sorrisi e incanto.

A presentare l’evento sarà Antonio Stornaiolo, che darà ufficialmente il via alla rassegna “Monopoli Destinazione Natale”, segnando l’inizio delle celebrazioni natalizie 2024-2025. L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita dal suggestivo spettacolo di danza aerea della compagnia AlephTheatre, che incanterà il pubblico con esibizioni mozzafiato. La serata si concluderà con l’irresistibile ironia di Pino Campagna, comico e cabarettista, che intratterrà i presenti con un’esibizione indimenticabile.

Gli appuntamenti che anticipano l’accensione dell’albero renderanno la giornata ancora più speciale. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, presso i Rifugi Antiaerei di Piazza Vittorio Emanuele II, sarà inaugurata la mostra “In Fabula” di Nicola Genco, un’esposizione che celebra l’arte visionaria di questo poliedrico artista. Poco dopo, alle 17:30, il Conservatorio della Casa Santa aprirà le sue porte all’esposizione di presepi personali realizzati dall’artista Angelo Pesce, un viaggio tra tradizione e creatività. A seguire, alle ore 18:00, il Castello Carlo V ospiterà un emozionante spettacolo di sputafuoco, che incanterà grandi e piccoli con giochi di luce e fiamme.