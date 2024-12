(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 MIGRANTI, CISINT (LEGA), ROTTA BALCANICA, SODDISFAZIONE PER CONTROLLI FRONTEX SU TERRITORIO SERBO

Bruxelles, 3 dic – “La strada è quella giusta: servono difesa delle frontiere esterne all’Unione e maggiori controlli, solo così potremo combattere l’immigrazione clandestina e tutti i traffici illegali ad essa correlati. Grazie a questo accordo, Frontex potrà condurre operazioni congiunte e dispiegare le proprie squadre anche ai confini serbi al di fuori dell’Ue. C’è però ancora molto da fare perché la rotta balcanica è più viva che mai. Sono stata a Bihać e al centro di Lipa, finanziato con i soldi dei cittadini europei, e ho visto coi miei occhi come i migranti vengano accolti, rifocillati e perfino equipaggiati per proseguire il loro viaggio illegale verso l’Italia. Questa non è accoglienza, è un lasciapassare verso l’illegalità. Quel centro deve diventare un luogo di respingimento, non di appoggio. Oggi, invece, è la base di partenza per il cosiddetto ‘the game’: un viaggio organizzato da trafficanti senza scrupoli che porta migliaia di irregolari fino ai nostri confini, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini italiani ed europei. Non stiamo parlando solo di migranti, ma anche di trafficanti e terroristi che usano questo corridoio per entrare indisturbati in Europa. La rotta balcanica è oggi il principale canale di immigrazione clandestina via terra e non possiamo più tollerare questa situazione.

La priorità deve essere fermare questi flussi, creare centri di respingimento fuori dai confini Ue e stringere accordi con i Paesi di transito. Basta con il ‘turismo dell’asilo’, che sta distruggendo il nostro sistema di accoglienza e mettendo in ginocchio i territori di frontiera come il Friuli Venezia Giulia. La sicurezza dei nostri cittadini viene prima di tutto”.

Così Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, commenta il via libera al parere favorevole della commissione Libe del Parlamento Europeo sull’accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica di Serbia, che consentirà a Frontex di dispiegare le proprie squadre per assistere le autorità serbe.