(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 *M5S, CASINI: GRILLO DAL DEL DEMOCRISTIANO A CONTE? LO STA ELOGIANDO

ALLORA…*

Grillo ora da del democristiano a Conte? “Lo elogia allora…” Così a Un

Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore Pierferdinando Casini,

intervistato da Giorgio Lauro.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*