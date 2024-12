Invito – Todi, Tempio di Santa Maria della Consolazione. Sabato 7 dicembre 2024 (concerto di Natale), ore 18.00.

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

mar 03 dicembre 2024 Ha al suo attivo la registrazione prima in Italia della Grande Messe de Saint Hubert

presso la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia.

Paolo Falcioni violino

Paolo Falcioni, inizia lo studio del violino a 5 anni sotto la guida del M° Luca Venturi

nella scuola Comunale di musica di Todi. Riceve una Borsa di studio come giovane

promessa dell’Umbria, a 9 anni esegue il concerto di Vivaldi in la minore presso la Sala dei Notari a Perugia. Giovanissimo viene premiato in numerosi concorsi nazionali

ed internazionali: Primo Premio assoluto, premio speciale e Borsa di Studio rispettivamente al VI e VII Concorso Musicale Nazionale “Matteo Dall’Aquila” (AQ) nella sezione archi solisti; Primo Premio Assoluto al XXII Concorso Nazionale di Musica da

Camera “G. Rospigliosi” (PT) ; Secondo Premio assoluto al Concorso Nazionale

“Riviera Etrusca” (LI) e terzo premio al Concorso Internazionale Perusia Harmonica

(PG). Nel 2015 in occasione del viaggio di istruzione con l’Orchestra della scuola secondaria “Cocchi-Aosta di Todi” suona da solista nella sala della Istituto della cultura

italiana a Vienna. Partecipa come spalla dei primi violini all’IMF – International Musical Friendship – progetto di collaborazione e scambio internazionale di giovani musicisti suonando in orchestra sinfonica con concerti a Cremona, a Riga in Lettonia, a Krizova in Polonia, in Germania a Marktoberdorf e a Monaco di Baviera.

Nel 2021 ha fatto parte della West Bohemian Symphony Orchestra Marienbad, sotto la

direzione del M° Radek Baborak, effettuando 3 concerti in Repubblica Ceca. Fa parte

dell’Orchestra UniMC con concerti diretti tra gli altri dal M° Simonide Braconi, prima

viola del Teatro alla Scala. Collabora in Umbria come spalla dei primi violini e solista

con l’Orchestra Regionale OGIREUM.

Ha studiato privatamente presso “l’Accademia Sherazade” a Roma per 5 anni sotto la

guida del M° Lorenzo Fabiani. Ha frequentato il Conservatorio “F.Morlacchi di Perugia con il M° Patrizio Scarponi per poi conseguire la laurea triennale di violino col

massimo dei voti e la lode con il M° Barbara Broz. Ha partecipato alla masterclass internazionale, dopo aver superato la selezione video, con il M° Lukas Hagen presso i

corsi del Garda Lake Festival e una Masterclass con il M° Ilya Grubert a Terni per la

Filarmonica Umbra. Invitato a partecipare all’audizione per violino della Mahler Jugendorchester presso la Scuola di Musica di Fiesole ha superato le selezioni ed è finalista dell’Orchestra giovanile Europea EUYO . Attualmente frequenta il secondo anno

del Diploma Accademico di II livello in violino presso il Conservatorio

“G.Frescobaldi” di Ferrara sotto la guida del M° Gabriele Bellu.

Programma di sala

F. Schubert Deutsche Messe D 872

Waldhorn Ensemble

Anonimo Grande Messe de Saint Hubert

Waldhorn Ensemble

J.S. Bach Corale 147 Jesus Bleibet Meine Freude (Gesù rimani la mia gioia)

Paolo Falcioni violino, Gabriele Falcioni organo

C. Gounod Ave Maria Paolo Falcioni violino, Milena Battistini organo

F.Schubert Ave Maria Paolo Falcioni violino, Gabriele Falcioni corno, Milena

Battistini organo

C. Franck Panis Angelicus Paolo Falcioni violino, Gabriele Falcioni corno,

Milena Battistini organo

A. Piazzolla Ave Maria Paolo Falcioni violino, Gabriele Falcioni corno,

Milena Battistini organo

V.Celozzi Medley Natalizio

Waldhorn Ensemble, Paolo Falcioni violino, Milena Battistini organo

Waldhorn Ensemble Marco Alberti corno, Fabio Bomba corno Mayra Carullo

corno, Francesco Ferrante corno, Emanuele Proietti corno

M° Gabriele Falcioni

Gabriele Falcioni nato a Terni e tuderte di adozione, diplomato in corno presso il Conservatorio “B. Marcello”di Venezia vincitore delle borse di studio presso il Teatro lirico

di Spoleto, l’Accademia del Teatro alla Scala e l’Accademia “Toscanini”, si perfeziona

sotto la guida di H. Baumann e R.Baborak risultando il miglior allievo dei corsi.

Frequenta master class con S.Dohr, R. Vlatkovic, A. Allegrini, W. Toembock,

M.Hoeltzel, S.Pignatelli. Scelto giovanissimo da Riccardo Muti nell’Orchestra Cherubini, ha collaborato con Claudio Abbado nell’ Orchestra Mozart. Vincitore di oltre 25

competizioni nazionali ed internazionali tra cui l’audizione per primo corno solista presso il Teatro alla Scala di Milano e quella come Principal Horn presso la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, collabora con la Chamber Orchestra of Europe, la Philharmonia Orchestra, la Mozarteum Orchester Salzburg, l’Orchestra della Radio di Lugano,

l’ Orchestre de Chambre di Lausanne, la Camerata Bern, la Camerata Innsbruck e con

tutte le migliori orchestre d’Italia come primo corno. Effettua concerti nei più importanti

Teatri del mondo: La Scala, Royal Albert Hall, Musikverein, Philharmonie Berlin, Kennedy Hall Washington, Tohnalle, Mozarteum, Suntory Hall Tokyo. Si esibisce con i migliori direttori d’orchestra: Mehta, Gatti, Muti, Barenboim, Luisi, Chailly, Maazel, Tate,

Dudamel, Gergiev, Pappano,Pretre, Harding, Chung, Masur, Temirkanov,Bichkov,

Askenhazy, Abbado, Inbal, Rostropovic,Giulini,Sinopoli,Sawallisch. Ha registrato gran

parte del repertorio cornistico per RAI, DECCA, SONY, EMI, Warner, BBC. Ha insegnato nell’Istituto pareggiato “G.B.Pergolesi” di Ancona, i Conservatori di Padova, Castelfranco Veneto, Monopoli, Siena, Firenze, attualmente insegna presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia è invitato ad insegnare in masterclass e festivals in Italia e

all’estero. Molti dei suoi allievi sono vincitori di audizioni e concorsi internazionali,

ricoprono posti di prestigio in Orchestre e Teatri importanti in Italia e all’estero.

Nel 2006 ha fondato il WALDHORN ENSEMBLE, gruppo di corni che per l’occasione

è costituito da studenti presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia.

L’ensemble diretto da Gabriele Falcioni ha un repertorio molto ampio che spazia dalla

musica antica ai giorni nostri . Il particolare insieme e la scelta di repertori che attraversano i vari stili musicali in maniera trasversale genera timbriche affascinanti ed uniche

nel suo genere. Il suono brillante ed argenteo, caldo e malinconico del Waldhorn corno

del bosco, nella combinazione armonica dei vari brani proposti crea un’atmosfera affascinante e suggestiva di rara bellezza. L’Ensemble molto attivo anche nel sociale effettua numerosi concerti presso festivals internazionali: presso la Basilica di S. Pietro a

Roma, collaborazioni benefiche per AVSI, l’ Africa Music School di Kampala, il Festival Claudi, ecc .