(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Ddl Concorrenza: Bof (Lega), in passato teorie economiche di sinistra hanno fatto disastri. Ora giusto approccio

Roma, 3 dic. – “William Easterly nel libro la ‘Tirannia degli esperti’ spiegò che l’economia si basa su teorie che dipendono dal contesto in cui vengono applicate. In Italia teorie economiche spesso volute dalla sinistra, applicate male, hanno creato disastri. Oggi, invece, il governo, assieme al nostro sottosegretario Bitonci che ringrazio per l’ottimo lavoro, usa il giusto approccio. Per fare un esempio le concessioni autostradali, per le quali introduciamo l’obbligo di gara e un calcolo preciso dei massimali tariffari, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti. Grazie al lavoro del ministro Salvini, l’introito dei pedaggi andrà a finanziare due fondi nazionali per nuovi investimenti negli enti autostradali e per riequilibrare economicamente e finanziariamente le concessioni. Una parte dei fondi sarà utilizzata anche per le tratte di adduzione, il miglioramento e la messa in sicurezza delle infrastrutture. Vogliamo modernizzare il Paese per un’Italia moderna, competitiva e all’avanguardia, che tuteli le fasce deboli e dia spazio alle imprese, ai lavoratori e agli artigiani”.

Così il deputato Gianangelo Bof, dichiarando il voto favorevole della Lega al Ddl Concorrenza.