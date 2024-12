(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Cecchettin: Polidori, condanna Turetta rende giustizia. Continueremo a lottare per non lasciare donne sole

“La condanna all’ergastolo inflitta a Filippo Turetta per il brutale assassinio di Giulia Cecchettin rende giustizia. Questa sentenza e quella pronunciata lo scorso 25 novembre nei confronti di Alessandro Impagniatiello per il feroce omicidio di Giulia Tramontano e Thiago certificano l’assoluta gravità dei crimini commessi. Come legislatori abbiamo il compito di contrastare la violenza di qualsiasi matrice contro le donne e perseguire con pene severe, che fungano anche da deterrente, i colpevoli. Non solo. Abbiamo il preciso dovere di mettere in campo una continua attività di prevenzione dal punto di vista educativo e formativo, che consenta sin da bambini di acquisire consapevolezza di sé e stabilire rapporti sani, improntati al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti, alla libertà. Non saremo mai stanche di lottare affinché nessuna donna sia mai più lasciata sola a morire.

Lo ha dichiarato l’on. Catia Polidori, Segretario nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia.

