VITERBO: ADM E GUARDIA DI FINANZA PROSEGUONO IL PIANO DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Viterbo, 2 dicembre 2024. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo hanno eseguito un’attività di controllo nel settore delle accise, articolata in una serie di interventi mirati che hanno riguardato la provincia di Viterbo.

Nella propria attività ispettiva i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo e i militari del Corpo della Guardia di Finanza si sono avvalsi del laboratorio chimico mobile di Roma dell’Agenzia, equipaggiato con strumentazione tecnico-scientifica all’avanguardia.

L’attività di polizia tributaria e giudiziaria si è concentrata sui distributori ubicati nella provincia e sulle autocisterne in transito nei principali snodi stradali del comprensorio.

I controlli, intensificati anche in considerazione delle segnalazioni pervenute recentemente al numero di pubblica utilità “117” e rafforzati dall’aumento del traffico automobilistico dovuto all’approssimarsi delle festività natalizie, mirano a tutelare i cittadini da possibili frodi sulla qualità dei carburanti erogati.

Durante le operazioni congiunte, presso i distributori stradali, sono state effettuate specifiche verifiche finalizzate all’esatta rispondenza tra la quantità di prodotto erogato e quella certificata dall’erogatore.

Gli interventi sono stati eseguiti in due giorni ed hanno interessato 5 distributori, 12 autobotti e 4 depositi privati.

La sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma il continuo impegno ai fini del contrasto alle frodi nel settore delle accise, testimoniato anche dal Protocollo d’intesa firmato il 3 aprile 2023 dai vertici delle due Amministrazioni.