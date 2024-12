(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Governo, Nevi: “Congratulazioni a Foti, sua esperienza e competenza per continuare lavoro”

“Congratulazioni e buon lavoro a Tommaso Foti, da oggi ministro agli Affari Regionali, al Sud, alla coesione e al Pnrr. La sua competenza ed esperienza lo guideranno a fare bene anche in questo nuovo e prestigioso incarico. L’Italia, grazie all’ottimo lavoro di Raffaele Fitto, ha centrato l’obiettivo del Pnrr e siamo certi Foti continuerà su questa strada con l’impegno, la determinazione e la dedizione che lo contraddistinguono”.

Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma